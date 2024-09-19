パワハラ疑惑などを告発された兵庫県知事をめぐり、１９日午後にも県議会で不信任案が提出され可決される見通しです。１９日朝、斎藤知事は「様々な選択肢を考えていく」と心境を語りました。兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラ疑惑などを告発された問題をめぐっては、すべての県議会議員（８６人）が知事の「即時辞職」を要求。県議会の各会派は「来年度予算は新たに県民の信任を得た知事の下で編成されるべき」などとする不信