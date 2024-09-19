パラグアイのナシオナル・デ・サン・ベルナルディーノに所属していた15歳の選手が、試合中に相手チームから暴行を受けて死去したとのこと。『La Sexta』によれば、事件が起こったのは先週土曜日に行われたパラグアイサッカー連盟が主催する15歳以下のチャンピオンシップ。▶️LAMENTABLE | &#128534;&#128308;Estas serían imágenes de la agresión en la que perdió la vida el joven jugador del