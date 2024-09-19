◆第７２回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２２日、中京競馬場・芝２２００メートル、１〜３着馬に菊花賞の優先出走権）追い切り＝９月１９日、栗東トレセンここまで３戦２勝のサブマリーナ（牡３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は、武豊騎手を背にＣＷコースで併せ馬。レッドリベルタ（３歳１勝クラス）を追走して、直線は内から追われると１馬身ほど先着した。６ハロン７９秒０ー１１秒６と速い時計で、しっかりと動い