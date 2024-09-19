プロレスラー・ジャガー横田の夫で医師の木下博勝氏（56）が19日、自身のインスタグラムを通じ、15日に死去したYouTubeチャンネル「令和の虎」で知られる実業家・岩井良明氏を追悼した。今月18日、「令和の虎」公式や岩井氏が代表取締役会長を務めていた株式会社「MONOLITHJapan」が岩井氏の訃報を伝えた。65歳だった。8月1日に自身のXで肺がんを公表していた。岩井氏とともに「受験生版令和の虎 Tiger Funding」を運営