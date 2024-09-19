タレントの堺正章と岡田美里・元夫妻の次女で、女優の堺小春が１９日までに自身のインスタグラムを更新。結婚式での親子ショットを公開した。１７日に「コロナの影響で結婚式を挙げられず３年越しに結婚式を執り行いました」「会場は小さな頃からよく通った河口湖の別荘に」と式の準備をする様子をアップしていた小春。１８日は「ＴＨＡＮＫＹＯＵｆｏｒｙｏｕｒＬＯＶＥａｎｄＳＵＰＰＯＲＴａｎｄＣＥＬＥ