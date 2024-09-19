JR豊肥本線は線路の点検や枕木の交換など集中的な修繕工事のため、三重町駅から熊本の宮地駅の間で普通列車が午後4時まで運休となっています。 【写真を見る】JR豊肥本線19日午後4時まで普通列車11本運休（三重町駅～宮地駅間）保守工事のため大分 JR九州によりますと今回の作業は定期的な保守工事として集中的に行われます。レールや枕木の状況などを確認し、必要な場合は交換するほか運行に支障が出ないよう線