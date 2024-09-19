RIIZEのエピローグアルバムがリリースされる。【写真】RIIZE・ウォンビン、“欠点ゼロ”の超接近RIIZEのデビュー1周年記念として準備された今回のアルバムは、RIIZEが去る6月にリリースした初のミニアルバム『RIIZING』に新曲『Combo』を追加収録した計9曲で構成され、多彩な雰囲気が目立つRIIZE独自のジャンル「エモーショナルポップ」を感じることができる。アルバムには大学生に変身したRIIZEのみずみずしいビジュアルを収めた