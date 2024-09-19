健康保険証が廃止され、マイナ保険証の利用が原則となるというニュースに戸惑いや不安を感じている人も多いのではないでしょうか。 「マイナ保険証を使うと医療費が安くなる」と聞いても、具体的にどれくらいの節約になるのかよく分からないかもしれません。本記事では、マイナ保険証の導入による医療費の変化やメリットについて解説します。 マイナ保険証とは？ マイナ保険証とは、マイナンバーカ}