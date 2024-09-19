岸田総理が19日県内入りし能登半島地震で被害を受けた輪島市の朝市通りや輪島塗仮設工房などを視察しています。午前10時半すぎ大規模火災が発生した輪島朝市通りを訪れた岸田総理。輪島市の坂口市長らから説明を受け、公費解体の進捗や朝市通り周辺の復興まちづくりに向けた動きを確認しました。 岸田首相「引き続き全面的に支援させていただきますので、市長を先頭に頑張っていただくよう心からお願い申し上げます」また、輪島