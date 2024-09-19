2024ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンドへの出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2024ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が9月18日、名古屋競馬場で行われた。ダート1500mで行われた第1戦は、長江慶悟騎手（笠松）騎乗のハイグッドエースが後方からインコースを一気に追い上げて勝利。2着は松本大輝騎手（JRA）騎乗のボールドライ、3着には西塚洸二騎手（JRA