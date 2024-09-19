セブン‐イレブン･ジャパン(SEJ)は下期の商品政策の一環として、オリジナルフレッシュフードとセブンプレミアムの両面で市場が拡大する「スープ」に着目して商品を投入する。18日、東京･有明の東京ビッグサイトで2024年秋季商品政策説明会を開き、青山誠一取締役常務執行役員商品戦略本部長が今期の商品政策等について説明した。【関連記事】セブンイレブン「スープ惣菜」を健康志向にリニューアル、「野菜タンメン」などを麵