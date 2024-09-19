Shinichi Uchida［東京１９日ロイター］ - 林芳正官房長官は１９日午前の記者会見で、米国の利下げ決定による日本経済や金融市場への影響について、外需や海外物価の動向などさまざまな経路を通じたものがあるため、一概に言うのは困難だとした上で「どのような影響が生じるか、引き続き注視していきたい」と述べた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７─１８日に開催した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファ