JRAは、あす20日(金)から東京都台東区にある東京国立博物館でJRA70周年特別展示「世界一までの蹄跡」を開催する。 歴代の名馬にかかわるトロフィーや馬具、日本馬と日本のレースが世界一になるまでの道のり、思い出のレース映像、さらに著名な芸術家による「馬」を題材とした美術工芸品等、魅力あるコンテンツを展示。また、東京競馬場内にある競馬博物館からも所蔵資料や美術作品を多数出品される。総合博