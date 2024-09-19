【モデルプレス＝2024/09/19】Aぇ! groupの正門良規が、18日放送の日本テレビ系バラエティー番組『上田と女が吠える夜』（毎週水曜よる9時〜）に出演。チェーン店のCM出演に意欲を見せる場面があった。【写真】Aぇ! group、道頓堀にサプライズ登場◆正門良規、チェーン店のCM出演に意欲的？チェーン店愛について語り合うこの日、ゲストとして登場した正門は「吉野家さんとか富士そばさんとか、あと塚田農場とか大好きです」とお気