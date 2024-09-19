【モデルプレス＝2024/09/19】女優の伊藤沙莉が、18日放送のNHK総合『虎に翼×米津玄師スペシャル』（よる7時57分〜）に出演。NHK連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で主人公の寅子を演じたことによる変化を明かした。【写真】朝ドラ「虎に翼」主演＆主題歌アーティストの貴重な2ショット◆伊藤沙莉、寅子を演じての変化は？この日は同ドラマに主題歌「さよーならまたいつか！」を提供しているアーテ