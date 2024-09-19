【モデルプレス＝2024/09/19】元HKT48で女優の兒玉遥が11日、自身のInstagramを更新。幼少期に撮影した家族写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】兒玉遥「美形親子」と話題の家族写真◆兒玉遥、幼少期の家族写真公開兒玉は「28歳になりました。今日は若くして痛い思いをして私を産んでくれた母と一生懸命にお仕事を頑張って一緒に育ててくれた父に感謝をする日です」と家族への感謝を記し、誕生日を迎えたことを報告。そし