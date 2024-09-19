新型「エレクトリファイドスポーツ」こんな感じ？レクサスが開発中の新型「Electrified Sport Concept（エレクトリファイドスポーツ）」。世界各地のイベントで実車展示が行われていますが、市販モデルはどのような形になるか、未だ不明です。【画像】 超カッコイイ！ レクサス新型「LF"R"CG」を画像で見る（66枚）そんな中、kelsonikというロシア系のインスタグラマーが市販版のデザインを予想し、「LFR」の名称をつけレン