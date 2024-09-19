明日20日(金)は、関東から九州は広く晴れて猛暑日続出。万全な熱中症対策を。21日(土)からの3連休は、前線の影響で広く雨。局地的に雨量が多くなるおそれも。この雨を境に猛烈な暑さは収まるものの、高温傾向が続く。体調管理に注意。前半(20日〜26日):3連休は局地的に雨量が多くなるおそれ明日20日(金)は、高気圧に覆われる関東から九州は、広く晴れる見込みです。ただ、午後は山沿いや内陸部を中心に、急な雷雨にご注意ください