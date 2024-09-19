20番目の作品「BMWアート・カー」アンディ・ウォーホルやジェフ・クーンズなど世界の名だたるアーティストとのコラボレーションによって生み出されてきた「BMWアート・カー」において、初代「BMWアート・カー」の登場から約50年後、2024年に20番目の作品として披露された 「BMWアート・カー」を9月20日〜9月30日の期間限定で、日本で初めて展示する。【画像】「BMWアート・カー」と最新BMW Mモデルを写真でみる全168枚この記念す