元NGT48のメンバーで、現在はフリーで活動しているタレントの山口真帆（29）が約7カ月ぶりにInstagramを更新。近況報告とともに最新ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】山口真帆のセクシーなオフショット（複数カット）2015年に、新潟を拠点として活動しているアイドルグループ「NGT48」のメンバーとしてデビューした山口。自宅に押し掛けた男性2人から暴行を受けていたことを2019年1月に、SNSで公表。そ