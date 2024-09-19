法人税およそ5200万円を脱税した疑いで、光学部品の設計などを行う都内の会社と、その実質的な経営者が刑事告発されました。法人税法違反の疑いで東京国税局から刑事告発されたのは、光学部品の設計・製造などを行う東京・八王子市の「暁明技術」と実質的経営者の中山明氏です。関係者によりますと、中山氏は中国本土や香港に光学部品を輸出した際の売り上げの一部を計上せず、短期借入金などとして処理し、去年までの3年間で2億10