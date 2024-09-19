東北新幹線は、宮城県の古川駅と仙台駅の間で、車両の連結部分が走行中に外れ、停車しました。午前11時半現在も東京駅と新青森駅の間で運転見合わせが続いています。乗客が撮影した画像を見ると、線路上に止まった車両の連結部分が外れているのが確認でき、車内には「走行中にはやぶさ号とこまち号が離れてしまい、現在、緊急停車をしておりました」とアナウンスが流れていました。JR東日本によりますと、19日午前8時過ぎ、仙台駅