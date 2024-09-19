◎全国の天気北海道と東北北部は晴れるでしょう。東北南部は曇りや雨。北陸も雲が広がりやすく、激しい雨の降る所がありそうです。新潟県では夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。関東は変わりやすい天気で、夕方以降は平野部でも局地的に激しい雷雨となる見込みです。東海と西日本は広く晴れますが、こちらも午後は天気の急変にご注意ください。◎予想最高気温東海から九州では広く35℃以上で、福岡は37℃、名古屋は36