任天堂は19日、ゲームの開発会社「ポケットペア」（東京都品川区）に対し、特許侵害行為の差し止めや損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こしたと発表した。提訴は18日付。訴訟は「ポケットモンスター」のプロデュースなどを担う企業「ポケモン」と共同で提起した。任天堂によると、ポケットペアが開発し、1月に発売したゲーム「Palworld」（パルワールド）が、複数の特許権を侵害しているという。パルワールドは発売