中国鉄建投資集団が筆頭となり、中鉄十六局集団や中国鉄建港航局集団が建設した塩城黄沙港国家センター漁港2期埠頭が16日、正式に開港した。新華網が伝えた。同埠頭は中国初の全自動化漁業埠頭で、中国初の全自動スマート荷卸し機能を備えている。また、水産品交易や冷凍倉庫、漁業に必要な物資の保管、製氷・加水といった機能エリアが段階的に設置され、埠頭の作業効率を高め、漁船の補給コストを低減していく計画だ。（提供/人民