今年4月、酒を飲んだ状態でトラックを運転し、28歳の女性を死亡させた罪に問われている男の裁判で、岡山地裁は懲役3年の判決を言い渡しました。 【写真を見る】酒を飲んだ状態でトラックを運転し軽乗用車に衝突28歳の女性を死亡させた罪に問われている男に懲役3年の判決【岡山】 判決を受けたのは、岡山市北区の元会社員・野口督之助被告（67）です。 起訴状などによりますと、野口被告は今年4月、岡山市北区の県道で、酒を飲