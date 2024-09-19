日本航空は19日、東北新幹線はやぶさ・こまち6号が古川―仙台駅間で、連結している車両が走行中に分割して停車し、東京―新青森駅間の上下線で運転を見合わせている事を受けて、羽田空港と青森空港を往復する臨時便を運航すると発表した。臨時便は午後2時羽田発と、午後4時青森発の2本。午後6時40分羽田発青森行きのJL149便と、午後8時40分青森発羽田行きのJL150便も、機体を大型化して定員を増やすとしている。