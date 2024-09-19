任天堂は19日、株式会社ポケモンと共同で、ゲーム「Palworld（パルワールド）」を開発・販売している株式会社ポケットペアが「複数の特許権を侵害している」として、18日に東京地裁に特許権侵害訴訟を提起したと発表した。「Palworld」は、パルと呼ばれる架空の生き物を集め、建物を建てさせたり、工場で働かせたりする、「オープンワールドサバイバルクラフトゲーム」で、「Xbox」で遊べるほか、パソコンゲームの配信プラットフォ