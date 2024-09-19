阪神のジェレミー・ビーズリー投手（28）が19日、甲子園球場で行われた投手指名練習に参加した。午前10時、「必勝」と書かれた白いハチマキを頭に巻いて颯爽と登場。村上、大竹、才木らから笑顔で声を掛けられ、リラックスした表情で体を動かした。ビーズリーは15日ヤクルト戦（甲子園）で6回1失点の好投を披露し、8勝目（2敗）をマーク。20日DeNA戦（横浜）からはリリーフ待機するプランも上がっており、残り9試合でのフル回