他人名義のETCカードを使って高速道路料金の割引を不正に受けたとして、暴力団幹部の男ら3人が岐阜県警に逮捕されました。逮捕されたのは、六代目山口組弘道会の幹部・野内正博容疑者(58)ら暴力団組員の男3人です。3人は2021年4月、岐阜県と愛知県内の高速道路を走行する際、他人名義のETCカードを不正に使ってETC割引の適用を受け、正規料金との差額600円相当をだまし取った疑いが持たれています。暴力団の集