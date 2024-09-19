兵庫県議会が１９日午前、開会した。斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、同日午後に全議員８６人が斎藤知事への不信任決議案を共同提案する。即日採決され、可決される見通し。可決後は、斎藤知事が県議会解散や出直し選挙に踏み切るかが焦点となる。県議会では第２会派・維新の会（２１人）が今月９日、斎藤知事に辞職を要求。最大会派・自民党（３７人）など残る４会派と無所属の４人も１２日、辞職を