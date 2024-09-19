ドナルド・トランプ氏＝８月２９日、米ミシガン州ポッタービル/Bill Pugliano/Getty Images（ＣＮＮ）イランのサイバー攻撃者が６月後半から７月初めに当時バイデン米大統領の選挙陣営に関係していた個人に対し、トランプ前大統領の陣営から盗んだ情報を送信したことが分かった。国家情報長官室、連邦捜査局（ＦＢＩ）、サイバー・インフラ安全局（ＣＩＳＡ）が１８日に発表した共同声明で明らかになった。送信されたものはメール