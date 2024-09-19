iOS 18・iPadOS 18・watchOS 11・macOS Sequoiaの正式版が2024年9月17日にリリースされましたが、AppleがM4搭載iPad ProのiPadOS 18へのアップデート署名を停止したと報じられています。一部のユーザーから、iPadOS 18にアップデートしたことでiPad Proが動作しなくなったという苦情が寄せられたことが原因とみられています。Apple Pulls iPadOS 18 for M4 iPad Pro After Bricking Complaints [Updated] - MacRumorshttps://www.m