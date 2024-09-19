ドジャースの大谷翔平投手（３０）が打者として快進撃を続ける一方、二刀流復活へのステップも踏んでいる。１８日（日本時間１９日）敵地マイアミでのマーリンズ戦の試合前にはブルペンで投球練習を行い、３０球を投じた。８月末から捕手を座らせた投球を再開しており、昨年９月に右ヒジを手術して以降で最多の球数だ。球団スタッフの計測では、最速は９３マイル（約１５０キロ）を計測した。今季は手術の影響でリハビリに専