【ジャレコレ ファミコン編:バイオ戦士 DAN インクリーザーとの闘い】 9月26日 発売予定 予約受付開始：9月19日 価格：990円 ※10月10日まで10%OFFの881円 シティコネクションは、Nintendo Switch用バイオパンクアクションアドベンチャー「ジャレコレ ファミコン編:バイオ戦士 DAN インクリ&#1254