デビュー戦以上のインパクトを！ＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」武知海青（２６）が、２９日のＤＤＴ東京・後楽園ホール大会に参戦する。プロレスデビュー２戦目は上野勇希、ＭＡＯと組んでクリス・ブルックス＆正田壮史＆高梨将弘と６人タッグマッチで対戦。鮮やかなドロップキックや強烈なエルボーで会場を沸かせた２月２５日後楽園大会に続く活躍が期待される武知が、本紙のインタ