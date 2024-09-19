◆米大リーグブルワーズ２×―１フィリーズ（１８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ナ・リーグ中地区優勝のブルワーズが、１８日（日本時間１９日）、東地区首位のフィリーズに２―１でサヨナラ勝ちし、地区優勝に花を添えた。ブルワーズはこの日、試合開始前に同地区２位のカブスが敗れたことにより、２年連続の地区優勝が決定。ポストシーズン一番乗りを果たしていた。試合は１―１