◆第７０回オールカマー・Ｇ２（９月２２日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝９月１９日、栗東トレセン重賞３勝目を狙うステラヴェローチェ（牡６歳、栗東・須貝尚介厩舎、父バゴ）は横山典弘騎手の騎乗で坂路を単走で駆け上がった。終始、手応えに余裕を持たせたままで５３秒２―１２秒１をマーク。仕上がりのよさを感じさせた。見届けた須貝調教師は「先週はテンから行かせて負荷をかけて、今週はしまい重点の追