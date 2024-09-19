石清尾八幡宮高松市宮脇町 プロバスケットボールB3・香川ファイブアローズの選手がシーズン開幕を前に「B2復帰」を祈願しました。 香川ファイブアローズの選手ら約20人が訪れたのは高松市の石清尾八幡宮です。選手全員とスタッフらが神殿で祈祷を受け、生岡社長と籔内ヘッドコーチが玉串を捧げました。 ファイブアローズは昨シーズン2位でプレーオフに進出しまし