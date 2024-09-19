乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。9月12日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、「乃木坂工事中」（テレビ東京系）で放送された「36thシングルヒット祈願」について語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜生徒からのメッセージ＞「『乃木坂工事中』で放送された『36thシングルヒット祈願』を拝見しま