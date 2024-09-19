【動画】プロ野球 広島 対 ヤクルト｜https://youtu.be/OTTlUCrKkKY ＜2024年9月18日（水）プロ野球 広島 4-5 ヤクルト ＠神宮＞ プロ野球 広島 対 ヤクルト の試合が18日に神宮球場で行われ、広島が4-5で敗北した。 9月はわずか3勝と大失速の広島。 7回、小園海斗（24）がタイムリーを放ち1点差に詰め寄る。 その後ヤクルトと相性のいい野間峻祥（31）が続きますが、あと1本が出ず、試練の9月が続く。 ■責任投手【勝