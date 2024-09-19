アジア株上海株は再び2700台割れ、休場明け香港は下落スタート韓国SKハイニックス急落 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 17669.01（+8.99+0.05%） 中国上海総合指数 2699.59（-17.69-0.65%） 台湾加権指数 21690.61（+11.77+0.05%） 韓国総合株価指数 2551.94（-23.47-0.91%） 豪ＡＳＸ２００指数 8149.00（+6.93+0.09%） アジア株はまちまち。米大幅利下げが好感されて