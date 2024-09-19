TWICEが、デビュー9周年記念単独ファンミーティングを開催し、ファンと新しい思い出を作る。TWICEは10月20日の午後1時と7時、ソウル松坡（ソンパ）区オリンピック公園オリンピックホールにて単独ファンミーティング「2024 TWICE FANMEETING [HOME 9ROUND]」を2回にわたって開催する。特に、午後7時からの公演は、オフライン公演と同時にグローバルプラットフォーム「Beyond LIVE」を通じて有料で生配信をし、世界中のファンと特別