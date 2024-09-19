脱炭素が世界の潮流になる中で、石油業界も二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量を減らす対応を迫られている。石油元売り大手エネオスホールディングスは、再生可能エネルギーの活用にも力を入れている。企業文化の立て直しも含め、宮田知秀社長に戦略を聞いた。（聞き手・長原和磨）能登半島地震でも再認識――石油業界の置かれている環境について。「石油を始めとする化石燃料は、（温室効果ガスの排出量と吸収量を同じにする）カ