1児の母で声優の水樹奈々（44）が17日、Instagramに最新ショットを投稿。「地球最高の美女」「場所はどこだろう？すごく気になります！」など、多くの反響が寄せられた。【映像】水樹奈々のお腹や肩出しショット（複数カット）2020年7月に音楽関係者の男性と結婚し、2021年3月には第1子出産を報告していた水樹。SNSでは、おなかがチラ見えした写真や肩出しショット、休日にアメリカのカセドラルロックを訪れた際の写真など、仕