検査装置などに使う部品を製造・輸出していた会社と実質的経営者が、2億円を超える所得を隠し脱税したとして、東京国税局が刑事告発しました。東京・八王子市の「暁明技術」と実質的経営者の中山明氏（59）は、去年3月までの3年間でおよそ2億1500万円の所得を隠し、法人税など5200万円ほどを脱税した疑いが持たれています。関係者によりますと、「暁明技術」は製品を中国などに輸出していて、その売上の一部を計上せずに所得