兵庫県の斎藤元彦知事（46）は19日に開会した県議会9月定例会の冒頭でパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題について、「県民のみなさんにご心配をおかけしていること心よりおわびを申し上げます」と謝罪した。【写真】19日の斎藤知事の様子さらに斎藤氏は「私の言動や県の対応に厳しい指摘をいただいている。説明責任を果たし、反省すべき点、改めるべき点をしっかり受けとめ、信頼回復に向けて最大限の努力を