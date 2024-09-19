兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、斎藤氏への不信任決議案が提案される予定の9月定例県議会が19日、開会した。不信任決議案は、県議会の全会派・全議員が共同提案する方針で、同日中に可決されるのが確実な情勢だ。斎藤氏は議会解散か失職かの選択を迫られる。3年前の知事選で初当選を確実にし、花束を受け取る斎藤元彦氏=2021年7月18日午後、神戸市中央区斎藤氏は19日午前、県庁で記者団に「結果を見て判断した