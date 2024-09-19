【第249話】 9月19日 公開 集英社は9月19日、ONE氏（原作）と村田雄介氏（作画）によるマンガ「ワンパンマン」第249話「202撃目［猛者］」をとなりのヤングジャンプにて公開した。 第249話では、集結したネオリーダーズの実力が垣間見える。猛者たちは新たなヒーローたり得るのか……。 なお、9月19日現在、248話や247話をはじめ、一部エピソ&#1