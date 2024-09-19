・日経レバが急騰演じる、円安にリンクした先物主導のアンワインド相場を反映 ・シンフォニアは５連騰で新値街道走る、半導体向け搬送装置で商機拡大へ ・八洲電機は大幅続伸、エンジニアリング案件好調で２５年３月期業績予想を上方修 ・三菱重が大幅反発、仏ユーテルサットと複数の衛星打ち上げで合意 ・トヨタは大幅高、円買いポジションのアンワインドによる急速な円安が押し目買い誘導 ・鈴茂器工は９日続伸、４&#